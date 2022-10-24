"Русал" подал иск против Потанина и его компании

"Русал" подал иск о защите интересов акционеров "Норникеля" в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

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"Претензии "Русала" связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК "Норильский никель". Под управлением господина Потанина "Норникель" утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки", - говорится в сообщении "Русала".

Уточняется, что компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных, по мнению "Русала", деятельностью Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав. Размер убытков должен определить суд, считают в компании. В сообщении "Русала" подчеркивается, что главой "Норникеля" "должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями".