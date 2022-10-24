"Русал" подал иск против Потанина и его компании

Один из крупнейших в мире производителей алюминия, компания «Русал» подала иск в Высокий суд Лондона к бизнесмену Владимиру Потанину и связанной с ним Whiteleave Holdings Limited. Об этом сообщается на сайте «Русала».

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В компании обвинили Потанина в неисполнении обязанностей управляющего партнера в «Норильском никеле».

В «Русале» заявили, что под управлением Потанина «Норникель» утратил некоторые бизнес-активы, игравшие ключевую роль в работе группы.

«Это привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки. «Русал» считает, что главой «Норникеля» должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями», - подчеркнули в компании.

В сообщении подчеркивается, что «Русал» долгое время пытался провести «конструктивные переговоры» с Потаниным и обойтись без суда, но все попытки были безуспешными.

«Теперь "Русал" должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне», - объяснили в компании.

Также «Русал» потребовал в суде возмещения убытков и «реализации других средств защиты своих прав». Оценить убытки должен суд.

По соглашению с Потаниным и кипрской компанией Whiteleave от 10 декабря 2012 года, бизнесмен должен обеспечить надлежащее управление «Норникелем» и несет ответственность за это перед акционерами как управляющий партнер, подчеркнули в «Русале».