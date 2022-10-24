Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Samsung начал поиск новых сотрудников в РФ

Лера Букина

Южнокорейская технологическая корпорация приступила к активному набору персонала на территории РФ. Об этом сообщают «Известия».

Samsung начал набирать персонал в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание указало на наличие 22 вакансий в московском офисе фирмы. В частности, компания заинтересована в старшем специалисте по маркетингу, которому предстоит заниматься координированием стратегии продаж мобильных устройств в магазинах бренда. Также компания пытается найти менеджера по работе с ключевыми клиентами, а также специалиста, который займется координированием спецпроектов и различных активностей для аудитории поколения Z (молодые люди, родившиеся между 2000 и 2011 годами).

В агентстве «Лампа PR» пришли к выводу, что компания либо хочет вернуться и начать прямые продажи, либо рассматривает вариант продаж через дистрибуторов или площадки-посредники.

Как выяснилось, все вакансии разметили «в рамках стандартного процесса найма». Что касается маркетолога, то его хотят нанять вместо ушедшего сотрудника.

IKEA окончательно уходит из России

Ранее «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу компании, сообщала, что Samsung пока не знает, возобновит ли поставки на территорию России. Там отметили, что ввоз продукции в страну все еще приостановлен.

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux.

Компании,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители