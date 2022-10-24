Samsung начал набирать персонал в России

Южнокорейская технологическая корпорация приступила к активному набору персонала на территории РФ. Об этом сообщают «Известия».

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Издание указало на наличие 22 вакансий в московском офисе фирмы. В частности, компания заинтересована в старшем специалисте по маркетингу, которому предстоит заниматься координированием стратегии продаж мобильных устройств в магазинах бренда. Также компания пытается найти менеджера по работе с ключевыми клиентами, а также специалиста, который займется координированием спецпроектов и различных активностей для аудитории поколения Z (молодые люди, родившиеся между 2000 и 2011 годами).

В агентстве «Лампа PR» пришли к выводу, что компания либо хочет вернуться и начать прямые продажи, либо рассматривает вариант продаж через дистрибуторов или площадки-посредники.

Как выяснилось, все вакансии разметили «в рамках стандартного процесса найма». Что касается маркетолога, то его хотят нанять вместо ушедшего сотрудника.

Ранее «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу компании, сообщала, что Samsung пока не знает, возобновит ли поставки на территорию России. Там отметили, что ввоз продукции в страну все еще приостановлен.