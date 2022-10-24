Немецкий концерн Uniper закрывает офисы из-за энергокризиса

Немецкий энергогигант Uniper планирует закрыть половину офисных помещений в своей штаб-квартире и понизить температуры в остальных зданиях для экономии газа, сообщает Rheinische Post.

Немецкая компания, которая сталкивается с беспрецедентным кризисом, даже несмотря на недавнюю национализацию, объявила об отключении всех устройств и ламп в 50% своих офисных помещений в Дюссельдорфе, приводит текст публикации ФАН.