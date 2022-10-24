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59 минут назад

Германский концерн Uniper закрывает офисы из-за энергетического кризиса

Газета.Ruиещё 1

Немецкий энергогигант Uniper планирует закрыть половину офисных помещений в своей штаб-квартире и понизить температуры в остальных зданиях для экономии газа, сообщает Rheinische Post.

Немецкий концерн Uniper закрывает офисы из-за энергокризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Немецкая компания, которая сталкивается с беспрецедентным кризисом, даже несмотря на недавнюю национализацию, объявила об отключении всех устройств и ламп в 50% своих офисных помещений в Дюссельдорфе, приводит текст публикации ФАН.

Кроме того, фирма остановила услуги по уборке и снизила температуры до 14 градусов по Цельсию. Температура в офисах, где все еще работают люди, будет поддерживаться в районе 20 градусов.

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