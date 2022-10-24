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1 час назад

IKEA нашла анонимных покупателей для российских фабрик

Lenta.ru

Шведская компания IKEA, покинувшая Россию в связи с военными действиями на Украине, нашла потенциальных покупателей для своих фабрик на территории страны. Об этом порталу 78.ru сообщил органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

По его словам, до среды на этой неделе для кандидатов проведут осмотр фабрик в Тихвине в Великом Новгороде, а на следующей неделе — фабрики в Кировской области. Каждый день на производство будут приходить представители двух компаний.

В общей сложности на активы IKEA претендуют шесть кандидатов, но кто это не сообщается. Все они соблюдают полную анонимность, в частности одеты в рабочие жилетки без опознавательных знаков.

В середине октября исполнительный директор Ingka Group, материнской компании IKEA, Йеспер Бродин рассказал, что с февраля из 12 тысяч сотрудников в России были уволены 10 тысяч.

О приостановке деятельности в России и Белоруссии IKEA объявила еще 3 марта. Через 3,5 месяца она сообщила, что продаст весь розничный бизнес и остановит четыре фабрики, что повлечет за собой увольнения. Спустя два месяца завершилась финальная распродажа товара.

Компании,Ikea,
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