Во «Вкусно — и точка» ответили на вопрос о доставке еды

В ближайшее время в сети быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену McDonald’s, доставка еды из заведения не появится. Об этом в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил владелец компании Александр Говор.
«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все», — сказал он.
Говор предложил всем, кому нужна доставка «проявить свою предпринимательскую инициативу и организовать ее», компания «с радостью будет сотрудничать». По словам владельца «Вкусно — и точка», сети это «пока не надо», поскольку хватает других забот.
Ранее Говор сообщал о масштабном росте цен в точках предприятия. Он отмечал, что примерно на 10% подорожают все позиции меню.