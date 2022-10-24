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49 минут назад

Во «Вкусно — и точка» ответили на вопрос о доставке еды

Елена Прошина

В ближайшее время в сети быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену McDonald’s, доставка еды из заведения не появится. Об этом в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил владелец компании Александр Говор.

Во «Вкусно — и точка» ответили на вопрос о доставке еды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все», — сказал он.

Говор предложил всем, кому нужна доставка «проявить свою предпринимательскую инициативу и организовать ее», компания «с радостью будет сотрудничать». По словам владельца «Вкусно — и точка», сети это «пока не надо», поскольку хватает других забот.

Ранее Говор сообщал о масштабном росте цен в точках предприятия. Он отмечал, что примерно на 10% подорожают все позиции меню.

Компании,Александр Говор,
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