Во «Вкусно — и точка» ответили на вопрос о доставке еды

В ближайшее время в сети быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену McDonald’s, доставка еды из заведения не появится. Об этом в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил владелец компании Александр Говор.

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«Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все», — сказал он.

Говор предложил всем, кому нужна доставка «проявить свою предпринимательскую инициативу и организовать ее», компания «с радостью будет сотрудничать». По словам владельца «Вкусно — и точка», сети это «пока не надо», поскольку хватает других забот.