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24 минуты назад

Райффайзенбанк возобновит продажу наличных долларов и евро

Илья Родин

Райффайзенбанк во вторник, 25 октября, возобновит продажу наличных долларов и евро в части своих отделений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Райффайзенбанк возобновит продажу наличных долларов и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что купить наличные будет возможно в части отделений, расположенных в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других городах. Их список представлен на сайте банка.

Приобретение наличных будет доступно с 25 октября. Для их покупки следует оформить предварительный заказ, уточнили в пресс-службе.

В банке пояснили, что на курс наличной и безналичной валюты влияет большое количество факторов. В том числе, состояние валютного рынка, спрос и экономическая ситуация.

Напомним, что Райффайзенбанк прекратил продажу наличной валюты в марте 2022 года.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
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