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42 минуты назад

Рестораны KFC в России сменят название на Rostic’s

Елена Прошина

Американская Yum! Brands продала около 70 ресторанов сети KFC в России местной компании «Смарт Сервис». Точки откроются под брендом Rostic’s. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в американском холдинге.

Сеть KFC в России переименуют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, согласно договору купли-продажи «Смарт Сервис» получит рестораны компании, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых заведений. В качестве лиц, управляющих KFC в России, в документе указаны Константин Котов и Андрей Осколков.

Им предстоит провести ребрендинг ресторана на отличную от Yum! Brands концепцию и сохранить все рабочие места. Сделка будет считаться закрытой после выполнения всех условий договора и одобрения от государственных регулирующих органов. Затем американский холдинг полностью уйдет из РФ.

Отмечается, что «Смарт Сервис» получит около 70 ресторанов KFC. После ребрендинга они начнут работать под брендом Rostic’s. Точки с новым названием планируют открывать, начиная с декабря в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Компании,Андрей Осколков,Константин Котов,
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