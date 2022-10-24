Сеть KFC в России переименуют

Американская Yum! Brands продала около 70 ресторанов сети KFC в России местной компании «Смарт Сервис». Точки откроются под брендом Rostic’s. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в американском холдинге.

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По данным агентства, согласно договору купли-продажи «Смарт Сервис» получит рестораны компании, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых заведений. В качестве лиц, управляющих KFC в России, в документе указаны Константин Котов и Андрей Осколков.

Им предстоит провести ребрендинг ресторана на отличную от Yum! Brands концепцию и сохранить все рабочие места. Сделка будет считаться закрытой после выполнения всех условий договора и одобрения от государственных регулирующих органов. Затем американский холдинг полностью уйдет из РФ.