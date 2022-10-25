Wintershall Dea cнизила стоимость доли в Nord Stream AG

Германская компания Wintershall Dea понизила на €175 млн свою долю в Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года после ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«После последних событий Wintershall Dea подготовила обновлённый взвешенный сценарный анализ и пересмотрела стоимость собственного капитала в трубопроводной системе «Северный поток — 1», что привело к снижению стоимости пакета акций Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года на €175 млн», — сообщается в документе.