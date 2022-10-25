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20 минут назад

Wintershall Dea понизила стоимость доли в Nord Stream AG после ЧП на «Северных потоках»

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Германская компания Wintershall Dea понизила на €175 млн свою долю в Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года после ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Wintershall Dea cнизила стоимость доли в Nord Stream AG
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«После последних событий Wintershall Dea подготовила обновлённый взвешенный сценарный анализ и пересмотрела стоимость собственного капитала в трубопроводной системе «Северный поток — 1», что привело к снижению стоимости пакета акций Nord Stream AG в третьем квартале 2022 года на €175 млн», — сообщается в документе.

Ранее шведский европарламентарий Петер Лундгрен обратился к Европейской комиссии с вопросом, как там оценивают взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. По данным издания The Wall Street Journal, немецкие следователи допустили, что взрывы могли быть вызваны саботажем.

Компании,Еврокомиссия,
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