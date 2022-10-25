В сети «Вкусно — и точка» поставили точку в вопросе запуска доставки

Информация об отсутствии желания у руководства сети «Вкусно — и точка» внедрять возможность доставки из ресторанов не соответствует действительности. Об этом заявил владелец сети ресторанов Александр Говор в Telegram-канале преемника McDonald's.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее SHOT приписал слова бизнесмену, которые не имеют к нему отношения. В частности, канал указал на заявление Говора о нежелании запускать доставку. Он якобы заявил, что при необходимости граждане могут сами «проявить свою предпринимательскую инициативу и организовать эту доставку».

«Конечно, это далеко не мой голос. Что касается наших обещаний, мы их выполняем - доставка заработает до Нового года. А людям советую черпать информацию из официальных источников», – подчеркнул Александр Говор.

Ранее Telegram-канал Shot, ссылаясь на Александра Говора, предупредил о масштабном росте цен в сети «Вкусно — и точка». Речь идет о повышении примерно в 10%. Отмечалось, что сообществу удалось поговорить с бизнесменом и узнать, каких позиций это коснется. Как выяснилось, подорожание затронет все меню.