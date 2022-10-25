GAP заподозрили в скором уходе с российского рынка

Американский бренд одежды GAP готовится к уходу с российского рынка. Как сообщает Telegram-канал Readovka, иностранные партнеры перестали выходить на связь с офисом в РФ.

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Кроме того, в магазины сети не ввозят новые товары на протяжении трех месяцев.

«GAP бросает на произвол судьбы магазины в РФ — производитель больше трех месяцев не поставляет новые товары, из-за чего магазины вынуждены продавать остатки и закрываться, так как прибыль стремительно падает», — отметил автор публикации.

Официального заявления о сворачивании бизнеса в стране компания не делала.

Работники сети сообщили о планах компании закрываться поэтапно. Сначала будут распроданы товары со склада, указывают они. Причем продавать продукцию будут с дисконтом.

Readovka обратил внимание на то, что одежда в оффлайн-магазинах продается с наценкой. Так, сделав заказ онлайн, можно значительно сэкономить.

Сотрудников пока не информируют о дальнейших планах компании.