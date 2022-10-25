Сотрудники Twitter осудили планы Маска

В компании Twitter подвергли критике инициативу американского бизнесмена Илона Маска уволить более половины сотрудников после того, как сделка по приобретению соцсети завершится. Об этом сообщил журнал Time.

Работниками был составлен черновой вариант открытого письма. В нем они выразили недовольство из-за намерения предпринимателя. Они указали на то, что сокращение штата негативно повлияет на способность компании работать в интересах общественного диалога. Сотрудники также отметили, что мера «подрывает доверие пользователей и клиентов к платформе и является прозрачным актом запугивания работников».

Они обратились к руководству Twitter и Илону Маску с призывом перестать угрожать увольнением. Кроме того, сотрудники отметили, что заслуживают конкретных обязательств для сохранения целостности платформы.

Они настаивают на уважении, безопасности и защите своих прав и льгот. Авторы письма также потребовали, чтобы к ним «относились с достоинством, а не как к каким-то пешкам в игре, которую ведут миллиардеры».