Магазины Zara вернутся в Россию под названием «Новая мода» (New fashion). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным «Известий», всего планируется открытие четырех магазинов. Отмечается, что в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда.

Российский офис продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.

20 октября стало известно о том, что испанская группа Inditex, являющаяся владельцем брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius обсуждает возможность продажи магазинов одежды в России ливанской группе Azadea. Как сообщала газета Cronicalglobal, Azadea уже владеет испанской франшизой в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре и собирает команду для проработки вопроса покупки магазинов в России.