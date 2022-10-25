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1 час назад

«Известия»: Zara вернется в Россию под названием «Новая мода»

Газета.Ru

Магазины Zara вернутся в Россию под названием «Новая мода» (New fashion). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным «Известий», всего планируется открытие четырех магазинов. Отмечается, что в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда.

Российский офис продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.

GAP заподозрили в скором уходе с российского рынка

20 октября стало известно о том, что испанская группа Inditex, являющаяся владельцем брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius обсуждает возможность продажи магазинов одежды в России ливанской группе Azadea. Как сообщала газета Cronicalglobal, Azadea уже владеет испанской франшизой в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре и собирает команду для проработки вопроса покупки магазинов в России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что владелец бренда Zara впервые выйдет на рынок секонд-хенда 3 ноября.

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