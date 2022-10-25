Zara вернется в Россию

Магазины Zara возобновят работу, однако их название поменяется. Теперь на них будет вывеска «Новая мода» (New fashion), сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Подчеркивается, что в магазины ввезут не все коллекции бренда. В общей сложности откроются четыре точки. Работа российского офиса продолжится, но руководить уже им будет ливанский бизнесмен.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что испанской fashion-группа Inditex, владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, рассматривается возможность передачи активов партнерам в «дружественной» для России стране. Это позволит компании вернуться на рынок РФ.
Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что американский бренд одежды GAP готовится к уходу с российского рынка. Он отметил, что иностранные партнеры перестали выходить на связь с офисом в РФ. Кроме того, в магазины сети не ввозят новые товары на протяжении трех месяцев.