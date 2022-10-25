Wintershall Dea задумалась отделиться от российского бизнеса

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен допустил отделение международного бизнеса от российского. По его словам, целесообразность данной меры сейчас рассматривается, передает ТАСС.

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«Мы также анализируем, может ли международный бизнес Wintershall Dea быть юридически отделен от всего российского бизнеса», - подчеркнул Мерен.

В июле Мерен заявил о планах компании продолжить участие в действующих совместных предприятиях (СП) с «Газпромом» в России. Он также сообщал о намерении управлять своими активами в стране. Мерен подчеркивал, что такое сотрудничество вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

Во втором квартале 2022 года скорректированная чистая прибыль Wintershall возросла в 3,6 раза, до 608 млн евро. Также было зафиксировано увеличение свободного денежного потока (в 2,6 раза до 1 млрд евро) и EBITDA (в 2,8 раза, до 1,8 млрд евро).