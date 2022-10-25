Wintershall Dea задумалась отделиться от российского бизнеса

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен допустил отделение международного бизнеса от российского. По его словам, целесообразность данной меры сейчас рассматривается, передает ТАСС.
«Мы также анализируем, может ли международный бизнес Wintershall Dea быть юридически отделен от всего российского бизнеса», - подчеркнул Мерен.
В июле Мерен заявил о планах компании продолжить участие в действующих совместных предприятиях (СП) с «Газпромом» в России. Он также сообщал о намерении управлять своими активами в стране. Мерен подчеркивал, что такое сотрудничество вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.
Во втором квартале 2022 года скорректированная чистая прибыль Wintershall возросла в 3,6 раза, до 608 млн евро. Также было зафиксировано увеличение свободного денежного потока (в 2,6 раза до 1 млрд евро) и EBITDA (в 2,8 раза, до 1,8 млрд евро).
Компанией Wintershall Dea в I квартале были списаны активы на 1,5 млрд евро в связи с потерей доходов по проекту «Северный поток – 2» и операций, связанных с Россией.