Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
23 минуты назад

Владелец Zara нашел покупателя бизнеса в России

Елена Прошина

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, договорилась о продаже своего бизнеса в России Daher Group. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher», — говорится в тексте.

Также в испанской сети отметили, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест в РФ, поскольку договор включает в себя передачу большинства арендуемых точек. При этом в них разместят магазины брендов, принадлежащих Daher и «не имеющих отношения к Inditex».

Zara будет продавать поношенную одежду

Сделка предполагает полное прекращений операций компании в РФ после приостановки деятельности 5 марта. Несмотря на это, в будущем бренды Inditex смогут вернуться на российский рынок по системе франчайзинга, подчеркнули в сети.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители