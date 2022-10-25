Владелец Zara нашел покупателя бизнеса в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, договорилась о продаже своего бизнеса в России Daher Group. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher», — говорится в тексте.

Также в испанской сети отметили, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест в РФ, поскольку договор включает в себя передачу большинства арендуемых точек. При этом в них разместят магазины брендов, принадлежащих Daher и «не имеющих отношения к Inditex».