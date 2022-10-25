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1 час назад

Роснано за два года распродало 70% своих исторических активов

ТАСС

Роснано за два последних года распродало 70% своего инвестиционного портфеля и планирует в 2023-2024 годах реализовать оставшиеся проблемные активы и компании, подготовленные к продаже стратегическим инвесторам, сообщил ТАСС в среду представитель компании.

Роснано за два года распродало 70% своих исторических активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За два года нашей командой реализовано 70% исторического портфеля АО "Роснано". К реализации в 2023-2024 годах остаются преимущественно проблемные активы и компании, подготовленные к продаже стратегическим инвесторам", - сказал он.

Он подчеркнул, что перспективные проекты развиваются в партнерствах, защищенных от актуальных для АО "Роснано" рисков.

"Управляющей компанией уже обеспечено погашение трети накопленного долга. Оставшаяся задолженность на 80% обеспечена гарантиями акционера", - сказал представитель Роснано.

Ранее сообщалось, что Роснано подготовило к продаже два десятка активов из своего инвестиционного портфеля. При этом компания остановила выход из критически важных для страны проектов в машиностроении, медицине, химии, нефтегазовой отрасли, светотехнике и электронике, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и ЖКУ.

Компании,Роснано,
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