Роснано за два года распродало 70% своих исторических активов

Роснано за два последних года распродало 70% своего инвестиционного портфеля и планирует в 2023-2024 годах реализовать оставшиеся проблемные активы и компании, подготовленные к продаже стратегическим инвесторам, сообщил ТАСС в среду представитель компании.

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"За два года нашей командой реализовано 70% исторического портфеля АО "Роснано". К реализации в 2023-2024 годах остаются преимущественно проблемные активы и компании, подготовленные к продаже стратегическим инвесторам", - сказал он.

Он подчеркнул, что перспективные проекты развиваются в партнерствах, защищенных от актуальных для АО "Роснано" рисков.

"Управляющей компанией уже обеспечено погашение трети накопленного долга. Оставшаяся задолженность на 80% обеспечена гарантиями акционера", - сказал представитель Роснано.