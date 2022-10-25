Стали известны сроки открытия магазинов Zara в России

Первые магазины Zara под новым управлением откроются в России в начале весны. Об этом в эфире «Россия-1» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Он уточнил, что к открытию в России готовят «несколько сотен» магазинов Zara. Также, по словам Евтухова, в РФ появится четыре новых бренда. Он уверен, что «они окажутся не хуже, чем Zara».

«Насколько я понимаю, компания Inditex оставляет за собой право обратного выкупа акций, когда ситуация с теми проблемами, о которых я говорил, — финансовыми, логистическими и иными — нормализуется», — отметил Евтухов.