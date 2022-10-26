Около 700 компаний из России открыли филиалы в ОАЭ

С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий открыли в ОАЭ свои представительства. В сравнении с данными за прошлый год показатель увеличился в 5-7 раз, приводит слова бизнес-посла «Деловой России» в арабском государстве Максима Загорнова газета «Известия».

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«По предварительным данным, число российских компаний в ОАЭ возросло в пять-семь раз в сравнении с 2021 годом. С конца февраля по конец сентября около 700 российских предприятий зарегистрировали юрлицо в ОАЭ», — заявил Загорнов.

По его словам, в настоящее время интерес к открытию филиалов в арабском государстве проявляют в основном предприятия малого и среднего бизнеса. Однако свои представительства в ОАЭ также регистрируют и крупные организации. При этом в Торгово-промышленной палате уточнили, что филиалы в ОАЭ открывают в основном ИТ-компании.

По словам советника юридической компании BGP Litigation Дениса Шушина, резидентство в Эмиратах позволяет россиянам открывать банковские и брокерские счета вне ОАЭ, а также без проблем вести бизнес в США и ЕС. Тем самым российские компании фактически обходят действие международных санкций.