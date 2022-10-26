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35 минут назад

СМИ: Mothercare ищет покупателя на российский бизнес

Лера Букина

Партнер британского ретейлера Mothercare, который специализируется на товарах для детей и будущих матерей, занялся поисками компании, которой будет передан бизнес в России. Как сообщает «Коммерсант», руководство рассматривает в качестве покупателя дистрибутора фешен-рынка «Джамилько».

Mothercare ищет покупателя на российский бизнес
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, он станет обладателем прав аренды магазинов. Кроме того, ему перейдет нераспроданный товар в случае заключения сделки. В ретейл-департаменте CORE.XP оценили местный бизнес Mothercare в 2,4–3 млрд рублей. По словам источника издания, название магазинов поменяется.

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По мнению экспертов, «Джамилько» изменит формат выкупаемых точек. Так, площадки могут быть обустроены под мультибрендовые магазины с детскими товарами. Однако, как отметили специалисты, дистрибутора ожидает жесткая конкуренция в данном сегменте.

О прекращении деятельности Mothercare в России стало известно весной. На решение повлияла военная спецоперация РФ на Украине. 120 магазинов бренда приостановили работу. Прекратились и онлайн-продажи.

Ранее «Известия» сообщили, что магазины Zara возобновят работу, однако их название поменяется. Теперь, как утверждает издание, на них будет вывеска «Новая мода» (New fashion).

Компании,Коммерсант,
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