Иностранные банки ускорили сокращение представительств в России

С начала 2022 года число представительств зарубежных банков в России сократилось на шесть отделений. При этом половина из них закрылись в текущем месяце, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный реестр Центробанка (ЦБ).

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«С начала года шесть представительств иностранных банков, которые работали в разных городах РФ, добровольно отказались от аккредитации, три сделали это в октябре. За 2021 год было закрыто только три представительства, в 2020 году — одно», — говорится в материале.

В итоге в настоящее время на российском финансовом рынке действуют только 32 подразделения иностранных банков. Для сравнения, в начале 2016 года их число было на уровне 65 отделений.

За десять месяцев 2022 года свои подразделения в России закрыли: кипрский RCB Bank (Russian Commercial Bank), немецкий Bayerische Landesbank, итальянский Iccrea BancaImpresa S.p.A., швейцарский Lombard Odier, кипрский Hellenic Bank и японский Hokkaido Bank. При этом у двух последних в стране осталось еще по одному подразделению.