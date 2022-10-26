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26 минут назад

Зарубежные банки вдвое ускорили сокращение числа представительств на российском рынке в октябре

Газета.Ru

С начала 2022 года число представительств зарубежных банков в России сократилось на шесть отделений. При этом половина из них закрылись в текущем месяце, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный реестр Центробанка (ЦБ).

Иностранные банки ускорили сокращение представительств в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С начала года шесть представительств иностранных банков, которые работали в разных городах РФ, добровольно отказались от аккредитации, три сделали это в октябре. За 2021 год было закрыто только три представительства, в 2020 году — одно», — говорится в материале.

В итоге в настоящее время на российском финансовом рынке действуют только 32 подразделения иностранных банков. Для сравнения, в начале 2016 года их число было на уровне 65 отделений.

За десять месяцев 2022 года свои подразделения в России закрыли: кипрский RCB Bank (Russian Commercial Bank), немецкий Bayerische Landesbank, итальянский Iccrea BancaImpresa S.p.A., швейцарский Lombard Odier, кипрский Hellenic Bank и японский Hokkaido Bank. При этом у двух последних в стране осталось еще по одному подразделению.

21 октября газета «Коммерсантъ» сообщила о перенаправлении бизнеса российских банков на восточное направление. За последнее время финансовые организации все чаще стали открывать корреспондентские счета в азиатских странах и менять валюты проводимых финансовых операций.

Компании,Банк России,Коммерсант,
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