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57 минут назад

Владелец «Доширака» выкупил производство Gallina Blanca

Лера Букина

Южнокорейскому HYSG Group (принадлежит бренд «Доширак») перешло российское ЗАО «Юроп фудс ГБ», которое занимается производством в РФ продуктов быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, сообщают «Ведомости».

Владелец «Доширака» выкупил производство Gallina Blanca
Фото: ТАССТАСС

Стороны заключили сделку 25 октября, следует из данных реестра. Рю Тэджун значится генеральным директором «Юроп Фудс ГБ». HYSG Group - единственный акционер. Компания, в свою очередь, принадлежит холдингу HY Group. Его деятельность направлена на производство напитков, морепродуктов, лапши быстрого приготовления в ряде стран, в частности, в Южной Корее, России, Вьетнаме и США.

У компании есть права на бренд «Доширак».

В прошлом году сообщалось о планах ЗАО «Юроп Фудс ГБ» продать производство непальской «Си-Джи Фудс». Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что партнер британского ретейлера Mothercare, который специализируется на товарах для детей и будущих матерей, занялся поисками компании, которой будет передан бизнес в России. Как сообщает «Коммерсант», руководство рассматривает в качестве покупателя дистрибутора фешен-рынка «Джамилько».

Компании,ФАС России,
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