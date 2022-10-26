Владелец «Доширака» выкупил производство Gallina Blanca

Южнокорейскому HYSG Group (принадлежит бренд «Доширак») перешло российское ЗАО «Юроп фудс ГБ», которое занимается производством в РФ продуктов быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, сообщают «Ведомости».

Фото: ТАСС ТАСС

Стороны заключили сделку 25 октября, следует из данных реестра. Рю Тэджун значится генеральным директором «Юроп Фудс ГБ». HYSG Group - единственный акционер. Компания, в свою очередь, принадлежит холдингу HY Group. Его деятельность направлена на производство напитков, морепродуктов, лапши быстрого приготовления в ряде стран, в частности, в Южной Корее, России, Вьетнаме и США.

У компании есть права на бренд «Доширак».

В прошлом году сообщалось о планах ЗАО «Юроп Фудс ГБ» продать производство непальской «Си-Джи Фудс». Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС).