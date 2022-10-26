Канье Уэст лишился статуса миллиардера

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Об этом сообщает Forbes.

Руководство компании заявило, что прекращает производство товаров под маркой Yeezy, созданной музыкантом. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов (91,9 миллиарда рублей) его двухмиллиардного (122,6 миллиарда рублей) капитала.

Таким образом Уэст перестанет быть миллиардером, заявили журналисты Forbes. Сам предприниматель пока никак не отреагировал на произошедшее.