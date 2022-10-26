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21 минуту назад

Канье Уэст лишился статуса миллиардера

Lenta.ru

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Об этом сообщает Forbes.

Канье Уэст лишился статуса миллиардера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Руководство компании заявило, что прекращает производство товаров под маркой Yeezy, созданной музыкантом. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов (91,9 миллиарда рублей) его двухмиллиардного (122,6 миллиарда рублей) капитала.

Таким образом Уэст перестанет быть миллиардером, заявили журналисты Forbes. Сам предприниматель пока никак не отреагировал на произошедшее.

Adidas разорвал партнерские отношения с исполнителем 25 октября. Данное решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

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