ФАС разъяснила правила маркировки рекламы в Telegram

"В связи с публикациями в СМИ ведомство поясняет, что реклама в "Telegram" не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве "мессенджера" для обмена конкретными пользователями сообщениями. В случае, если "Telegram" используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие Закона о рекламе и требует маркировки", - сообщается в Telegram-канале ФАС.