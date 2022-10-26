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33 минуты назад

В ФАС заявили, что реклама в Telegram требует маркировки при публикации постов в каналах

ТАССиещё 1

Реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда мессенджер используется для обмена сообщениями, посты в публичных Telegram-каналах подпадают под действие закона о рекламе и требуют маркировки.

ФАС разъяснила правила маркировки рекламы в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФАС.

"В связи с публикациями в СМИ ведомство поясняет, что реклама в "Telegram" не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве "мессенджера" для обмена конкретными пользователями сообщениями. В случае, если "Telegram" используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие Закона о рекламе и требует маркировки", - сообщается в Telegram-канале ФАС.

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