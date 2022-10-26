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1 час назад

Конкурент России заявил о перестройке на рынке нефти

Lenta.ruиещё 1

Главный исполнительный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировой нефтяной рынок проходит через перестройку из-за санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.

Россия перенаправляет потоки своей нефти из Европы в Азию, а другие производители — в обратном направлении, отметил он. Нассер считает, что скидки дают возможность Москве преодолевать трудности, связанные со страхованием и транспортировкой сырья.

Bloomberg: Европе нужно срочно решать проблему с газом

Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими экспортерами нефти в мире. Конкурент России на этом рынке обычно отправляет около 60 процентов сырья в Азию — в основном в Китай, Японию, Индию и Южную Корею. План Европейского союза ввести предел цен на российскую нефть с 5 декабря создает много неопределенности, считает Нассер.

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в Европу в сентябре удвоился до 950 тысяч баррелей в сутки. В Минэнерго королевства заверили, что страна готова «поставлять нефть всем, кто в ней нуждается».

Компании,Амин Нассер,ЕС,
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