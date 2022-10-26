Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Burger King начнет продавать вина в России

Елена Прошина

Согласно реестру Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в сети ресторанов быстрого питания Burger King начнутся продажи тихих и игристых вин. Об этом сообщает РБК.

В меню Burger King появится неожиданный пункт
Фото: РамблерРамблер

Уточняется, что продажи вина будут осуществляться на территории международного аэропорта Внуково в Москве. Представитель российского Burger King заявил, что в начале 2023 года сеть собирается провести во Внуково эксперимент. А именно добавит в меню шампанское или вино.

«Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», – сказал представитель компании.

Он также добавил, что возможность продажи крепкого алкоголя в компании не рассматривают.

При этом в истории бренда Burger King уже есть опыт работы с продажей вин. В 2015 году в честь сорокалетия на испанском рынке компания выпустила лимитированное вино Whopper wine, которое разыгрывалось как приз в конкурсе.

Ранее стало известно, что владелец ресторанов KFC продает бизнес в России.

Компании,Росалкогольрегулирование,Международный аэропорт Внуково,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители