В меню Burger King появится неожиданный пункт

Согласно реестру Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в сети ресторанов быстрого питания Burger King начнутся продажи тихих и игристых вин. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что продажи вина будут осуществляться на территории международного аэропорта Внуково в Москве. Представитель российского Burger King заявил, что в начале 2023 года сеть собирается провести во Внуково эксперимент. А именно добавит в меню шампанское или вино.
«Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», – сказал представитель компании.
Он также добавил, что возможность продажи крепкого алкоголя в компании не рассматривают.
При этом в истории бренда Burger King уже есть опыт работы с продажей вин. В 2015 году в честь сорокалетия на испанском рынке компания выпустила лимитированное вино Whopper wine, которое разыгрывалось как приз в конкурсе.
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