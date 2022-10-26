Украина национализирует «Альфа-банк»

Украинское отделение «Альфа-банка» будет национализировано, заявила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

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Отмечается, что в среду, 26 октября глава Украины Владимир Зеленский подписал закон, который определяет механизм национализации системообразующих банков в период военного положения в стране. В списке было перечислено 14 кредитных организаций.

Пидласа пояснила, что «вокруг Альфа-банка немного пространства для компромиссов. Позиция такова, что Альфа-банк будет национализирован».