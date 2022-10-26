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58 минут назад

Маск зашел в офис Twitter с раковиной в руках

Елена Прошина

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал видео, на котором он заходит в задние компании Twitter с раковиной в руках.

Раковина, вероятно, является отсылкой к фразе «let that sink in», которую Маск также оставил в описании видео. Обычно она означает «осознайте происходящее». Кроме того, миллиардер изменил свой статус в соцсети на «Шеф "Твиттера"».

Вероятно, таким образом Маск намекает на завершение своей сделки по приобретению Twitter. Согласно решению суда, окончательное решение сторон по этом вопросу должно быть принято до 28 октября.

Ранее Илон Маск объяснил, каким он хочет сделать Twitter, когда окончательно станет его владельцем.

Компании,Илон Маск,
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