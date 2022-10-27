Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний сравнят с рыночными

В пресс-службе Минфина сообщили об отсутствии планов ограничить заработную плату труда топ-менеджеров потолком в 30 млн рублей в год. Однако там уточнили, что сумма будет определяться с учетом «сложившихся на рынке» вознаграждений, передает РБК со ссылкой на ведомство.

В настоящее время в стране ведется работа по утверждению оплаты труда топ-менеджеров крупных госкомпаний. В Минфине подчеркнули, что в результате не исключено как снижение вознаграждения руководящего состава, так и его повышение.

Что касается суммы, то определять ее будут итоги деятельности организации и отдельных ее руководителей, а также уровень сложившихся на рынке вознаграждений в предприятиях, которые аналогичны по виду и масштабу деятельности.