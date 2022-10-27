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1 час назад

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний сравнят с рыночными

Лера Букина

В пресс-службе Минфина сообщили об отсутствии планов ограничить заработную плату труда топ-менеджеров потолком в 30 млн рублей в год. Однако там уточнили, что сумма будет определяться с учетом «сложившихся на рынке» вознаграждений, передает РБК со ссылкой на ведомство.

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний сравнят с рыночными
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время в стране ведется работа по утверждению оплаты труда топ-менеджеров крупных госкомпаний. В Минфине подчеркнули, что в результате не исключено как снижение вознаграждения руководящего состава, так и его повышение.

Что касается суммы, то определять ее будут итоги деятельности организации и отдельных ее руководителей, а также уровень сложившихся на рынке вознаграждений в предприятиях, которые аналогичны по виду и масштабу деятельности.

Летом правительством было принято постановление, согласно которому предусматривается единый подход к составу и структуре вознаграждения топ-менеджеров крупных госкомпаний. Речь идет о руководителях, их заместителях, главных бухгалтерах и членах коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций.

Компании,
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