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39 минут назад

Ли Чжэ Ён назначен президентом Samsung Electronics

BFM.RU

Президентом компании Samsung Electronics назначен фактический глава группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ён. Он занял этот пост спустя два года после смерти своего отца и президента Samsung Electronics Ли Гон Хи. Кроме того, Ли Чжэ Ён является внуком основателя корпорации Ли Бён Чхоля, отмечает ТАСС.

Ли Чжэ Ён назначен президентом Samsung Electronics
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ли Чжэ Ён работает в компании с 1991 года. С 2012 года занимал пост вице-президента Samsung Electronics.

В августе он получил помилование в деле о коррупции, связанном с экс-президентом Республики Корея Пак Кын Хе.

В заявлении компании отмечается, что Ли Чжэ Ён занял должность в момент неопределенности внешних условий ведения бизнеса, а также в период неблагоприятных условий на рынке полупроводников.

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