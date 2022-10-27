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29 минут назад

Прибыль Meta* в третьем квартале сократилась вдвое

Газета.Ru

Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена), владеющая социальными сетями Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), зафиксировала двукратное падение прибыли в третьем квартале этого года. Это следует из представленных компанией показателей.

Прибыль Meta* в третьем квартале сократилась вдвое
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно приведенным в отчете данным, чистая прибыль за этот период составила $4,39 млрд или $1,64 на акцию, в то время как за аналогичный период предыдущего года этот показатель составил $9,19 млрд или $3,22 на акцию.

Квартальная выручка компании опустилась с $29,01 млрд в прошлом году до $27,71 млрд в 2022 году.

Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг признал, что компания сталкивается «краткосрочными проблемами с доходами». При этом, по его словам, есть «основания для возврата к более сильному их росту».

«Мы приближаемся к 2023 году, уделяя особое внимание расстановке приоритетов и эффективности, которые помогут нам ориентироваться в текущей среде и стать еще более сильной компанией», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск потерял 35% своего состояния с начала ноября 2021 года, когда в его распоряжении было $320,3 млрд.

* признана в России экстремистской и запрещена

Компании,Илон Маск,Марк Цукерберг,SpaceX,
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