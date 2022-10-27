Россиян предупредили о перебоях с поставками воды

В России могут наблюдаться перебои с поставками упакованной воды в традиционную розницу и в сегмент уличной еды. Проблема может возникнуть в связи с новыми требованиями по маркировке, действие которых начнется со следующего месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на «Союзнапитки».

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Данные были подтверждены источником в одном из крупных производителей безалкогольных напитков. Он уточнил, что со сложностями столкнутся, скорее, небольшие несетевые магазины, а также точки стритфуда, нежели федеральные торговые сети.

Отмечается, что данная проблема может быть обусловлена передачей информации об обороте и выводе продукции в систему «Честный знак». Этого правила будут должны придерживаться производители и продавцы упакованной воды.

Большая часть производителей подготовилась к новым требованиям, следует из данных «Союзнапитков». Там же оценили долю дистрибуторов и других оптовых покупателей в различных регионах в 15-55%.

В организации отмечают, что отгрузку товара клиентам будет нельзя осуществлять без подключения к электронному документообороту. Там предупредили о крупных потерях отрасли.

В «Союзнапитках» считают, что в данном случае целесообразно сдвинуть сроки вступлениях соответствующих правил.