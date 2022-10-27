Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»

Британская нефтегазовая компания ВР продолжает быть акционером «Роснефти» вопреки заявлениям о решении выйти из российских проектов. С соответствующим заявлением выступил на XV Веронском Евразийском экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин, пишет ТАСС.

«Несмотря на яркие заявления совета директоров BP от 27 февраля текущего года о принятом решение прекратить участие в акционерном капитале "Роснефти", это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться "теневым" акционером. Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды», — сообщил он.

Генеральный директор «Роснефти» добавил, что компания продолжает реализовывать совместные с BP проекты. Так, в эксплуатацию был запущен газовый проект Харампур.