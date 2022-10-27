Сечин назвал «теневого акционера» в «Роснефти»

Акционером «Роснефти» все еще значится британская BP. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что не счет компании перечислили дивиденды за второе полугодие прошлого года. Речь идет о сумме в $700 млн.
По словам Сечина, несмотря на громкие заявления BP относительно прекращения участия в акционерном капитале «Роснефти», решение не было выполнено.
«И, несмотря на всю риторику, (компания. – прим. ред.) продолжает оставаться «теневым» акционером», – отметил он.
Сечин добавил, что компания не принимает участия в работе органов управления компании. Так, она сохраняет все права и соответствующие пакету дивиденды, подчеркнул глава «Роснефти».
Он напомнил о том, что объем доходов BP от участия в акционерном капитале и совместной предприятиях с «Роснефтью» достиг $37 млрд с учетом денежных инвестиций примерно в 10 млрд долларов.
О своем решении продать свои 19,75% в «Роснефти» британская BP объявила после начала спецоперации РФ на Украине.