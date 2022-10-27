Сечин назвал «теневого акционера» в «Роснефти»

Акционером «Роснефти» все еще значится британская BP. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что не счет компании перечислили дивиденды за второе полугодие прошлого года. Речь идет о сумме в $700 млн.

По словам Сечина, несмотря на громкие заявления BP относительно прекращения участия в акционерном капитале «Роснефти», решение не было выполнено.

«И, несмотря на всю риторику, (компания. – прим. ред.) продолжает оставаться «теневым» акционером», – отметил он.

Сечин добавил, что компания не принимает участия в работе органов управления компании. Так, она сохраняет все права и соответствующие пакету дивиденды, подчеркнул глава «Роснефти».

Он напомнил о том, что объем доходов BP от участия в акционерном капитале и совместной предприятиях с «Роснефтью» достиг $37 млрд с учетом денежных инвестиций примерно в 10 млрд долларов.