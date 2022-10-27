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48 минут назад

Shell прекратил поставки СПГ одной из российских компаний

Лера Букина

Концерн Shell в III квартале перестал поставлять СПГ одной из российских компаний по долгосрочному контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Shell прекратил поставки СПГ одной из российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у Shell есть два долгосрочных соглашения с компаниями из РФ на поставку СПГ. Также стало известно о полном прекращении спотовых покупок российского СПГ.

Ранее сообщалось о планах Shell до конца 2022 года прекратить долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем.

В сентябре стало известно об отказе компании Shell принимать участие в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия». Об этом было проинформировано правительство РФ.

Гендиректор Shell Бен ван Берден высказывался о газовом кризисе в Европе. По его словам, он может наблюдаться несколько зим из-за сокращения поставок из РФ.

Компании,Shell,Правительство РФ,
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