Shell прекратил поставки СПГ одной из российских компаний

Концерн Shell в III квартале перестал поставлять СПГ одной из российских компаний по долгосрочному контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.
Отмечается, что у Shell есть два долгосрочных соглашения с компаниями из РФ на поставку СПГ. Также стало известно о полном прекращении спотовых покупок российского СПГ.
Ранее сообщалось о планах Shell до конца 2022 года прекратить долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем.
В сентябре стало известно об отказе компании Shell принимать участие в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия». Об этом было проинформировано правительство РФ.
Гендиректор Shell Бен ван Берден высказывался о газовом кризисе в Европе. По его словам, он может наблюдаться несколько зим из-за сокращения поставок из РФ.