Shell прекратил поставки СПГ одной из российских компаний

Концерн Shell в III квартале перестал поставлять СПГ одной из российских компаний по долгосрочному контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

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Отмечается, что у Shell есть два долгосрочных соглашения с компаниями из РФ на поставку СПГ. Также стало известно о полном прекращении спотовых покупок российского СПГ.

Ранее сообщалось о планах Shell до конца 2022 года прекратить долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем.

В сентябре стало известно об отказе компании Shell принимать участие в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия». Об этом было проинформировано правительство РФ.