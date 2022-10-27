Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

"Тинькофф" с ноября увеличит порог по комиссии за обслуживание счета в евро до €20 тысяч

Газета.Ruиещё 1

Российский коммерческий «Тинькофф Банк» с 1 ноября в два раза повысит порог для карточных и брокерских счетов в евро. Сообщение об этом пресс-служба организации опубликовала на в своем Telegram-канале.

«Тинькофф» повысит порог по комиссии за обслуживание счета в евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тинькофф увеличивает порог за обслуживание в евро карточных и брокерских счетов, в том числе ИИС. Если раньше комиссия за обслуживание взималась при превышении порога в €10 тыс., то с 1 ноября 2022 этот порог повышается до €20 тыс.», — сказано в сообщении банка.

Во второй половине сентября сообщалось, что лимит мгновенного вывода денег с брокерского на банковский счет в онлайн-брокере «Тинькофф инвестиции» сократили до 200 тыс. руб.

В середине сентября пресс-служба «Тинькофф Банка» написала, что клиенты кредитной организации с 12 октября смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из кредитных организаций Армении, Азербайджана и Узбекистана.

В начале сентября пресс-служба «Тинькофф Банка» сообщила о снижении платы за обслуживание валютных счетов до 0,25% в месяц. С начала августа размер ежедневной комиссии при балансе свыше 10 тыс. условных единиц в валюте счета составлял 0,5% в месяц.

Компании,Личный счет,Тинькофф банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители