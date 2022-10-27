«Тинькофф» повысит порог по комиссии за обслуживание счета в евро

Российский коммерческий «Тинькофф Банк» с 1 ноября в два раза повысит порог для карточных и брокерских счетов в евро. Сообщение об этом пресс-служба организации опубликовала на в своем Telegram-канале.

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«Тинькофф увеличивает порог за обслуживание в евро карточных и брокерских счетов, в том числе ИИС. Если раньше комиссия за обслуживание взималась при превышении порога в €10 тыс., то с 1 ноября 2022 этот порог повышается до €20 тыс.», — сказано в сообщении банка.

Во второй половине сентября сообщалось, что лимит мгновенного вывода денег с брокерского на банковский счет в онлайн-брокере «Тинькофф инвестиции» сократили до 200 тыс. руб.

В середине сентября пресс-служба «Тинькофф Банка» написала, что клиенты кредитной организации с 12 октября смогут получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро только из кредитных организаций Армении, Азербайджана и Узбекистана.