Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что причина энергетического кризиса в Евросоюзе вовсе не в ситуации на Украине и не в последствиях пандемии.

«Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса - не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного "зеленого" перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом», - сказал Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

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Он констатировал, что теперь многим стало ясно: политика «зеленого» перехода не имеет ничего общего с решением климатических проблем. Все потому, что сегодня, как отметил глава «Роснефти», отсутствуют технологии, необходимые для по-настоящему эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной.

Игорь Сечин подчеркнул, что инфляционную спираль по всему миру разгоняет отказ от российских углеводородов, а также недостаток инвестиций в нефтяную отрасль. Он добавил, что недостаточные объемы геологической разведки в мире уже часто не обеспечивают восполнение запасов газа и нефти.

Также Сечин заявил, что потеря гегемонии для США означает для них невозможность воспроизводить себя как страну.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин охарактеризовал идею западных стран «вырезать» Россию из всемирной экономики, назвав ее абсурдной и иллюзорной. Об этом он заявил в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.

— Идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, — отметил Сечин.

По его словам, Запад традиционно недооценивает роль и масштабы экономики РФ в мировом разделении труда. Так, глава «Роснефти» назвал мифом оценку доли России в 2 процента от мирового ВВП. Он пояснил, что при подсчетах по паритету покупательской способности показатель страны окажется 4–5 процента.

— Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран — до 70 процентов ВВП США. Услуги — полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия, — добавил руководитель корпорации.

Он констатировал, что доля РФ в поставках базового сырья составляет до 15 процентов.

Сечин подчеркнул, что устойчивость экономики страны обеспечивается тем, что она опирается на достаточность базовых ресурсов, передает ТАСС.

В Европе крайне обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией. Причиной нового коллапса, пишет Bloomberg, может стать экономический ущерб от прекращения поставок российского газа. Агентство предупреждает, что в конечном счете ситуация с увеличившейся стоимостью энергоносителей может превзойти мировой финансовый кризис, с которым мир столкнулся в прошлом.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает важным осуществить быстрый переход к экономическому взаимодействию в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, без оглядки на финансовые центры из недружественных стран. Об этом он сказал, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.

"Сегодня важно как можно быстрее перейти к экономическому взаимодействию без оглядки на "недружественные" финансовые центры для участников этих процессов. В приоритете - организация клиринговых расчетов, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны", - сказал он.

По словам главы "Роснефти", инвестиционный дефицит, связанный с проблемами "зеленого" перехода и вторичными санкциями, способствует укреплению региональных связей. Все больший акцент делается на усиление кооперации между растущими рынками.

"Страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинская Америка, Африка все больше ориентируются на укрепление связей, координацию с Россией, Китаем и Индией", - сказал он.

Нужно, чтобы российский регулятор проявлял активность в вопросе незавиcимости от недружественных финансовых центров, добавил Сечин.

Дефицит энергии в мире при сохранении сложившихся инвестиционных трендов может вырасти в семь раз к 2030 году. Для ликвидации дефицита необходимо увеличивать инвестиции в традиционную энергетику на $100 млрд ежегодно, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.

"При сохранении текущих инвестиционных трендов, мировой дефицит энергии, наблюдаемый в 2022 году, к 2030 году вырастет в семь раз. Для ликвидации этого дефицита необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в традиционную энергетику в среднем на $100 млрд до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль - на $44 млрд", - сказал он.

Сечин добавил, что, согласно прогнозам аналитиков Bernstein, инвестиции в нефтегазовый сектор до 2030 года должны вырасти на 20%. Более того, удовлетворение роста спроса на 1% в год потребует роста капитальных затрат на 30% в 2030 году и на 40% - после 2025 года.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что санкционное давление против России в итоге привело к диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом он заявил, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.

"Достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность, в то, что произошло с европейской газотранспортной системой - "Северным потоком", - сказал он.

По словам Сечина, ни пандемия, ни украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений. Он подчеркнул, что сейчас идет процесс смены глобального регулятора, который самостоятельно выдумывает правила для всего остального мира.

"Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии - финансовой, военной, политической и экономической - означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы", - пояснил Сечин.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что политика полностью уничтожила экономику в мире, единого энергетического рынка и правил больше нет. Об этом он сказал в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.

"Никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые мы обозначали ранее, и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно, не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, частной собственности и рынка подобно кумулятивному снаряду", - сказал он.

По его словам, "США нацелены быть мировым лидером с помощью дипломатии, подкрепленной лучшей боевой силой в мире".

Главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что введение лимитов цен на нефть и газ подрывает основы рынка, а также препятствует суверенным правам стран на свои ресурсы. Об этом он сказал во время выступления на Пятнадцатом Веронском Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

Сечин указал на то, что «правильным» странам, у которых ресурсов очень мало, они нужны больше, чем «неправильным».

«Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что в Европе некоторые экспортеры ресурсов и политики уже открыто обвиняют США в том, что они обогащаются за счет проблем союзников, энергокризиса, который сами же спровоцировали. Россиянин отметил, что цены на газ в самих Соединенных Штатах в пять раз ниже, чем в странах Европы.

«Тем не менее еврочиновники предлагают свои далекие от здравого смысла обоснования энергокризиса», — подытожил Сечин.

Ранее сообщалось, что министры Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) высказались против установления «потолка» цен на газ по политическим мотивам.

В сентябре министры энергетики 15 стран – членов ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

Затраты стран ЕС на защиту потребителей от собственных санкций против России превысили €500 млрд и достигнут €1 трлн к концу года. Европа потеряла возможность диверсификации энергоресурсов, свою субъектность и стала первоочередной жертвой политики США, сказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

"Затраты Евросоюза на защиту потребителей от собственных антироссийских санкций превысили €500 млрд и к концу года достигнут €1 трлн", - сказал он.



"Первоочередной жертвой американской политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов. И как результат - отток капитала и промышленных предприятий, перенаправляющих деятельность в США, где условия более предпочтительные", - добавил Сечин.

По его оценке, потребительская инфляция в Германии и в среднем по еврозоне составляет почти 11%. "А вот данные по промышленной инфляции Федерального статистического ведомства Германии - 45,8% - таков индекс цен производителей. Это - абсолютный исторический рекорд с 1949 года", - отметил глава "Роснефти" и подчеркнул, что при такой промышленной инфляции промышленность ЕС становится неконкурентоспособной.

Сечин напомнил, что ранее европейская экономика росла из-за дешевых российских энергоносителей, китайских товаров и американских денег.

"При этом Китай и Россия исправно обращали свои доходы в американские долговые обязательства, практически финансируя американский бюджетный дефицит и абсорбируя долларовую эмиссию", - добавил он.

Доля России в индийском импорте выросла в 2,5 раза в апреле и мае 2022 года - до 4%, за счет увеличения поставок энергоносителей. "Роснефть" дорожит сотрудничеством с нефтегазовыми компаниями Индии, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.

"Увеличение поставок энергоносителей, прежде всего нефти и газа, в значительной степени увеличило долю России в структуре индийского импорта. Если по состоянию на 2021 и 2022 финансовые годы доля России составляла 1,6 %, то в апреле и мае 2022 года этот показатель достиг отметки 4 %", - сказал он.

По словам Сечина, Индия в этом году стала пятой страной в мире по размерам ВВП и демонстрирует наиболее высокие темпы роста среди крупных экономик. "Совместно с индийскими компаниями "Роснефть" реализует три крупных производственных проекта на территории России - "Ванкорнефть", "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" и "Сахалин-1", - отметил Сечин. Он добавил, что "Роснефть" является крупнейшим российским стратегическим инвестором в индийскую экономику.

Россия благодаря развитию инфраструктуры по итогам 2021 года поставила в Китай и Индию 80 млн тонн нефти, также сообщил глава "Роснефти".

"Приняв стратегическое решение о "развороте на восток", Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн т в 2021 году", - сказал Сечин.

"Роснефть" дорожит сотрудничеством с нефтегазовыми компаниями Индии, добавил Сечин.

Британская BP остается акционером "Роснефти", на счет компании перечислено $700 млн дивидендов за второе полугодие 2021 года. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

"Несмотря на яркие заявления совета директоров BP от 27 февраля текущего года о принятом решение прекратить участие в акционерном капитале "Роснефти", это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться "теневым" акционером. Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды. Пользуясь случаем, хочу уведомить наших друзей из BP, что полагающиеся им за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере $700 млн перечислены на открытые для них счета", - сказал он.

"Напомню, что доходы BP от участия в акционерном капитале и совместной предприятиях с "Роснефтью" уже составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций порядка 10 млрд долларов. Это отличная, с моей точки зрения, компенсация на вложенный капитал", - добавил Сечин.

BP, владеющая 19,75% в "Роснефти", в феврале заявила, что избавится от этой доли.

"Роснефть" продолжает реализацию совместных с BP проектов, запустила в эксплуатацию газовый проект Харампур, сообщил глава "Роснефти".

"Продолжается успешная реализация совместных с BP проектов. Например, в сентябре, несмотря на отсутствие финансирования от партнера, мы точно в запланированный срок запустили в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур, который позволил увеличить добычу компании на 11 млрд куб. м в год", - сказал он.