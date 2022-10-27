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49 минут назад

Тимченко продал бизнес по производству воды «Акваника»

Алиса Селезнёва

Принадлежащий бизнесмену Геннадию Тимченко производитель питьевой воды и безалкогольных напитков «Акваника» был продан предпринимателю Михаилу Соскову. Сумма сделки не разглашается, пишет РБК.

Тимченко продал бизнес по производству воды «Акваника»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основанная в 2007 году компания «Акваника» производит питьевую воду под брендом Aquanika, соки Mugo, лимонады «Министерство газировки», а также квас под брендом «Иванов квас». Производство расположено в Нижегородской области.

Сделка была закрыта в конце октября, помимо производственных мощностей, зарегистрированному в подмосковной Черноголовке АО «Центр Лок» отойдет и бренд Aquanika. Новый владелец завода планирует разливать на нем напитки и других производителей, в том числе «Черноголовки», отмечает издание.

Владелец АО «Центр Лок» Михаил Сосков подтвердил РБК, что сделка действительно состоялась, отказавшись назвать сумму покупки.

«Сделка носила денежный характер, прошла по справедливой рыночной цене. Другие детали сделки не комментируем», — заявили в компании Volga Group, которой ранее принадлежало предприятие.

Ранее гендиректор «Черноголовки» Наталья Сахнина заявила, что компания планирует заполнить появившиеся пробелы на российском рынке безалкогольных напитков. По словам Натальи Сахниной, в этом году «Черноголовка» увеличила свой бизнес более чем в два раза. В связи с уходом с российского рынка Coca-Cola и Pepsi компания планирует занять 30% рынка в ближайшие два года, а после и вовсе стать лидером по производству безалкогольных напитков в России.

Компании,Геннадий Тимченко,Coca-Cola,Volga Group,
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