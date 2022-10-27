Тимченко продал бизнес по производству воды «Акваника»

Основанная в 2007 году компания «Акваника» производит питьевую воду под брендом Aquanika, соки Mugo, лимонады «Министерство газировки», а также квас под брендом «Иванов квас». Производство расположено в Нижегородской области.

Сделка была закрыта в конце октября, помимо производственных мощностей, зарегистрированному в подмосковной Черноголовке АО «Центр Лок» отойдет и бренд Aquanika. Новый владелец завода планирует разливать на нем напитки и других производителей, в том числе «Черноголовки», отмечает издание.

Ранее гендиректор «Черноголовки» Наталья Сахнина заявила, что компания планирует заполнить появившиеся пробелы на российском рынке безалкогольных напитков. По словам Натальи Сахниной, в этом году «Черноголовка» увеличила свой бизнес более чем в два раза. В связи с уходом с российского рынка Coca-Cola и Pepsi компания планирует занять 30% рынка в ближайшие два года, а после и вовсе стать лидером по производству безалкогольных напитков в России.