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1 час назад

Bloomberg: в штаб-квартиру Twitter приехали инженеры Tesla для проверки программного кода

Газета.Ruиещё 1

В штаб-квартиру Twitter приехали инженеры Tesla для проверки программного кода, сообщает агентство Bloomberg. Уточняется, что с 22.00 по МСК Twitter не может вносить изменения в программный код из-за условий закрытия сделки - код должен оставаться неизменным.

В штаб-квартиру Twitter приехали инженеры Tesla для проверки программного кода
Фото: @elonmusk/Twitter@elonmusk/Twitter

Инженеры Tesla прибыли для проверки неизменности кода и контроля за ситуацией. О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети.

Суд обязал его сделать это до 28 октября. Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео, на котором он принес в штаб-квартиру Twitter раковину. На ролике видно, что Маск несет в руках объемную раковину. Что именно он собирается с ней делать, не указано.

Также предприниматель написал, что "встретился с большим количеством потрясающих людей сегодня в Twitter".

Компании,Илон Маск,SpaceX,
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