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1 час назад

«Газпром» скопил рекордные запасы газа на фоне снижения экспорта

Lenta.ru

В российских подземных хранилищах (ПХГ) скопился рекордный объем газа. По состоянию на 27 октября в них содержится 72,662 миллиарда кубометров. Также на исторический максимум выведена суточная производительность — 852,4 миллиона кубометров, говорится в пресс-релизе «Газпрома».

«Газпром» скопил рекордные запасы газа на фоне снижения экспорта
Фото: PxHerePxHere

В документе отмечается, что компания готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного зимнего спроса газа. Выполнены все запланированные мероприятия, в том числе 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

Рекорд по заполнению хранилищ установлен на фоне обвала экспортных поставок, в первую очередь европейским странам. По сравнению к 2021 годом к середине октября снижение превысило 40 процентов. Такая ситуация привела и к сокращению добычи на 18 процентов.

Несмотря на многократное снижение доли российского газа в европейском энергобалансы страны Евросоюза заполнили собственные ПХГ с опережением графика. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что регион смог заместить весь не поставленный Россией газ, хотя и вынужден был пойти на дополнительные расходы.

С ней согласился глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, отметивший, что по состоянию на 1 октября Россия продала в Европу на 50 миллиардов кубометров меньше газа, чем год назад, падение составило почти 47 процентов. Еще несколько лет назад поставки достигали 200 миллиардов кубометров, но с тех пор ЕС взял курс на избавление от зависимости от Москвы.

Компании,Леонид Михельсон,Новатэк,Газпром,ЕС,
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