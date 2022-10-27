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1 час назад

Путин рассказал о своей просьбе к «Газпрому» по Молдавии

Илья Родин

Путин рассказал, что настоял на уступках Молдавии в споре по газу

Путин рассказал о своей просьбе к «Газпрому» по Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал на Валдайском форуме, что встал на сторону Молдавии во время переговоров Кишинева с «Газпромом» о поставках газа. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что на переговорах с правительством Молдавии представители «Газпрома» заняли прагматичную, основанную на рыночных правилах позицию.

Молдавская сторона, в свою очередь, не соглашалась с условиями газовой корпорации и требовала ценовых преференций.

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По словам президента, глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к нему и изложил свои доводы в пользу поставок голубого топлива Молдавии на общих основаниях.

Путин отметил, что попросил его при решении учесть особенности республики, экономические и финансовые возможности, уточнил, что справедливая с точки зрения рынка цена может оказаться для Кишинева неподъемной.

В итоге, контракт был заключен на молдавских условиях, резюмировал президент.

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