Путин рассказал о своей просьбе к «Газпрому» по Молдавии

Путин рассказал, что настоял на уступках Молдавии в споре по газу
Президент России Владимир Путин рассказал на Валдайском форуме, что встал на сторону Молдавии во время переговоров Кишинева с «Газпромом» о поставках газа. Об этом пишет РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что на переговорах с правительством Молдавии представители «Газпрома» заняли прагматичную, основанную на рыночных правилах позицию.
Молдавская сторона, в свою очередь, не соглашалась с условиями газовой корпорации и требовала ценовых преференций.
По словам президента, глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к нему и изложил свои доводы в пользу поставок голубого топлива Молдавии на общих основаниях.
Путин отметил, что попросил его при решении учесть особенности республики, экономические и финансовые возможности, уточнил, что справедливая с точки зрения рынка цена может оказаться для Кишинева неподъемной.
В итоге, контракт был заключен на молдавских условиях, резюмировал президент.