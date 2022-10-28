Банки РФ начнут установку терминалов для карт «Мир» за рубежом

Два крупных банка РФ рассматривают возможность установки POS-терминалов для обслуживания карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на банковском рынке.

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Одна из кредитных организаций намерена реализовать эту идею только в Турции, другая — в Турции и ОАЭ.

Один из собеседников издания уточнил, что на рынке наблюдается спрос на пользование карт системы «Мир» в тех странах, куда сохранился и даже вырос поток российских туристов.

«Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий», — сказал он.

Другой источник в беседе с изданием рассказал, что его банк намерен ставить платежные терминалы в первую очередь в крупных магазинах и отелях.

Издание напоминает, что сейчас карты «Мир» принимают в десяти странах: во Вьетнаме, в Армении, Южной Корее, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Южной Осетии, Таджикистане и Абхазии. Однако в некоторых из этих государств при работе с платежной системой могут возникнуть проблемы.