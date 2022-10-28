Основатель «Ростик’са» отреагировал на возвращение бренда

«Я думаю, и мы, и они сделали шикарную работу. Когда мы продали бизнес, было около 200 ресторанов, они их число увеличили в пять раз, создали очень серьезную управленческую структуру. По поводу меню я думаю, что там есть поле для развития. Можно подумать о каких-то блюдах, которые были тогда. Я думаю, это вполне интересно», — заключил он.