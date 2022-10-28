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31 минуту назад

Основатель «Ростик’са» отреагировал на возвращение бренда

Lenta.ru

Возвращение «Ростик’са» после сделки по продаже сети ресторанов быстрого питания KFC — это хорошая новость для России. Так в беседе с «Лентой.ру» основатель бренда Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко отреагировал на решение провести ребрендинг и возродить название, с которого началась история компании в России.

Основатель «Ростик’са» отреагировал на возвращение бренда
Фото: ТАССТАСС

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель «Ростик’са»

Понятно, что процесс правильный. С точки зрения Запада, они должны уйти. Правильно, что они выбрали название «Ростик’с», это в общем ход конем

«Конечно, это приятно. Такую мысль мы обсуждали где-то в апреле-мае, возможно, они и сами догадывались. Это и мне приятно, и для России приятно, что возвращается наша марка, которая была создана в России. Это и приятно, и полезно», — рассказал бизнесмен.

По словам Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, он готов поучаствовать в работе сети, если новые владельцы бизнеса обратятся к нему за помощью. Однако пока этот процесс только начался и идет своим ходом, отметил он.

«Я думаю, и мы, и они сделали шикарную работу. Когда мы продали бизнес, было около 200 ресторанов, они их число увеличили в пять раз, создали очень серьезную управленческую структуру. По поводу меню я думаю, что там есть поле для развития. Можно подумать о каких-то блюдах, которые были тогда. Я думаю, это вполне интересно», — заключил он.

Ранее стало известно, что американская компания Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России, новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Покупатель будет обязан постепенно переименовать все торговые точки, в том числе и работающие по франшизе.

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