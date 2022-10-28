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1 час назад

"Ъ": в колл-центрах банков начали хуже обслуживать россиян

Газета.Ru

Качество обслуживания российских клиентов по телефону, в частности в колл-центрах, начало падать. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Naumen.

Россиян стали хуже обслуживать в колл-центрах банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь о сервисе, начавшем ухудшаться в 2022-м году.

По информации издания, падение уровня сервиса может быть связано с усложнением актуальной финансовой повестки из-за внешних санкций и внутренних ограничений.

При этом банки продолжают заниматься внедрением голосовых помощников и чат-ботов, призванных улучшить сервис.

Из исследования стало известно, что качество обслуживания банковских клиентов по телефону в текущем году существенно упало и находится на наиболее низком уровне за пять лет.

Оказалось, что доля звонков, когда вопрос звонившего получилось решить с первого раза на первой или второй линии, сократилась на 7 п.п., до 92%.

Исследование организовали в августе — сентябре на выборке из 102 розничных банков, анализировались 4,1 тыс. звонков соотечественников и более 800 обращений.

Ранее эксперты провели исследование по запросам россиян к городской инфраструктуре. Согласно исследованию, большинство респондентов довольны комфортом городов, в которых они живут.

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