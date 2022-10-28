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55 минут назад

Eni планирует зимой заместить половину поставок российского газа

ТАССиещё 2

Итальянская Eni планирует предстоящей зимой заместить не менее половины поставок российского газа за счёт альтернативных поставщиков, сообщил глава нефтегазовой компании Клаудио Дескальци.

Eni планирует заместить половину поставок российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы планируем заместить не менее 50% поставок российского газа этой зимой, используя нашу широкую и диверсифицированную базу запасов, наши давние отношения со странами-производителями и наше растущее присутствие на рынке СПГ», — приводит его слова пресс-служба.

В конце июля «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сокращает поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн кубометров.

Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони согласился, что Италии следует отказаться от российского газа и выбрать другие источники.

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