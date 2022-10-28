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41 минуту назад

«Это сложно»: Боррель о расследовании взрывов на «Северном потоке - 2»

Лера Букина

Завершить расследование взрывов на «Северном потоке - 2» пока не удалось в связи с нахождением труб на большой глубине. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, общаясь с журналистами в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

«Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин счел подрывы на «Северных потоках» уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры. По словам главы государства, из-за диверсий экономика Европы падает. Кроме того, как указал Путин, жизнь миллионов граждан ухудшается в результате таких инцидентов.

Накануне президент заявил, что российская сторона готова к поставкам энергоресурсов в Европу. Он указал на то, что после диверсии ниток «Северных потоках» еще одна труба осталась активна.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о попытках российской стороны получить допуск к расследованию диверсии на «Северных потоках». Однако, по словам представителя Кремля, результату мешают определенные барьеры.

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