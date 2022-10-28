Платформа CDEK.Shopping запустила доставку товаров H&M

Заказ одежды от ретейлера H&M стал возможен на коммерческой платформе CDEK.Shopping. Об этом говорится в сообщении платформы.

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"Платформа для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping начала доставлять в Россию одежду шведского бренда H&M", - отмечается в сообщении.

Помимо H&M, на сайте представлена одежда брендов Zara, Uniqlo, Tommy Hilfiger, Esprit, Calvin Klein, Armani Exchange, Levi's, Nike, Adidas. На платформе также можно заказать около 1,5 тыс. товарных наименований спортивной обуви Nike, Adidas, New Balance, Asics и других брендов. Кроме того, сообщили в компании, по состоянию на 28 октября на платформе доступна к заказу продукция брендов Apple, Samsung, Asus, Sony, Dyson, Lego, Miele и многих других.

Согласно собственным данным компании, сейчас почти две трети оборота CDEK.Shopping составляет электроника, а одежда и обувь - 20%. Доля товаров сегмента "фэшн" в обороте платформы будет расти по мере расширения ассортимента, добавляется в сообщении. Сейчас средний срок доставки товаров из Европы составляет 30 дней. Компания рассчитывает оптимизировать логистические маршруты и сократить сроки доставки до 14 дней.