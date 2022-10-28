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1 час назад

KFC подала заявку на регистрацию нового логотипа и брендов

Лера Букина

Роспатент сообщил о подаче бывшим подразделением KFC в России «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» заявки на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и «Ростмастер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

KFC показала новый логотип с курицей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас эти заявки проходят этап формальной экспертизы, уточнили в Роспатенте. После этого их проверят на соответствие требованиям законодательства.

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У сети появится возможность производить и продавать блюда, в составе которых есть курица, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы.

Кроме того, под новым брендом компанией будут оказываться услуги кафе и ресторанов самообслуживания.

Сообщается о подаче заявок на регистрацию еще нескольких брендов, а именно Rostic's, «Ростмастер» и «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет».

Напомним, что 24 октября американская Yum! Brands проинформировала о том, что она заключила договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании «Смарт Сервис».

Ранее РИА Новости сообщило, что ижевская компания «Смарт Сервис» после покупки ресторанов сети KFC постарается оставить прежнее меню и рецептуру блюд.

Компании,Роспатент,
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