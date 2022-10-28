Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Цукерберг обеднел на 11 миллиардов долларов за день

Lenta.ru

Состояние Марка Цукерберга рухнуло за день на 11 миллиардов долларов, после того, как акции Meta (признана экстремистской и запрещена в России) обвалились 27 октября почти на четверть на фоне отчета о снижении выручки. Теперь его капитал оценивается в 36 миллиардов долларов, следует из данных Forbes Real-Time.

Цукерберг обеднел на 11 миллиардов долларов за день
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обедневший миллиардер опустился с 25-го на 29-е место в списке богатейших людей мира. К закрытию торгов 27 октября акции Meta подешевели до самого низкого уровня с декабря 2016 года.

Между тем глава Amazon Джефф Безос может потерять 23 миллиарда долларов своего состояния. Акции его компании упали на 21 процент на закрытии торгов 27 октября.

Ранее сообщалось, что самые богатые люди Китая потеряли девять миллиардов долларов в результате падения акций их компаний. Спад последовал за переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая на третий срок.

Компании,Джефф Безос,Марк Цукерберг,Цзиньпин Си,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители