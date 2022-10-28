Цукерберг потерял $11 млрд за один день

За один день Марк Цукерберг лишился $11 млрд в связи с существенным обвалом акций Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает американский Forbes.

Напомним, что акции начали демонстрировать серьезное падение после публикации отчета о сокращении выручки компании.

Утром 28 октября состояние Цукерберга составило $36 млрд. В рейтинге богатейших людей мира Forbes Real-Time миллиардер сдвинулся с 25-й на 29-ю строчку. В четверг к закрытию торгов акции Meta упали в цене на 24,6%, до $97,94, что является самым низким уровнем с декабря 2016 года.

До этого была размещена финансовая отчетность Meta за третий квартал 2022 года, которая показала, что выручка к 2021 году уменьшилась на 4%, до $27,7 млрд. Также зафиксировано увеличение расходов и издержек - на 19%, до $22 млрд.